Isparta'da Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Isparta'da eğitime kar tatiliISPARTA - Isparta merkez ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Isparta
'da eğitime kar tatili
ISPARTA - Isparta merkez ve Gelendost
ilçesinde taşımalı eğitime, Eğirdir
ve Şarkikaraağaç
ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım
, kar yağışı nedeniyle kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Yıldırım, Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitime, Eğirdir Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime de bugün ara verildiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
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