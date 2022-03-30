Isparta'da ekmeğe zam yapıldı - Son Dakika
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Isparta'da ekmeğe zam yapıldı

30.03.2022 16:58
Isparta'da ekmeğe zam yapıldı

Isparta'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı bildirildi.

Isparta'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı bildirildi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde toplanan komisyonda ekmek fiyatlarının yeniden belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2 lira olan küçük emek fiyatının 3 liraya yükseltildiği, 5 liradan satılan ev ekmeğinin ise yeni fiyatının 6 lira olduğu kaydedildi.

Küçük ekmeğin 200 gramdan 220 grama çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 440 gram olan ev ekmeğinin gramajının sabit tutulduğu bildirildi.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da ekmeğe zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da ekmeğe zam yapıldı - Son Dakika
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