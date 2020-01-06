Isparta'da ekmek taşıyan kamyonetin çarptığı işçi servisi devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da ekmek taşıyan kamyonetin çarptığı işçi servisi devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Isparta'da ekmek taşıyan kamyonetin çarptığı işçi servisi devrildi: 4 yaralı

7 saat önce

Isparta'da sabaha karşı ekmek sevkiyatı yapan kamyonet ile çarpışan işçi servisinin yan yatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Isparta'da ekmek taşıyan kamyonetin çarptığı işçi servisi devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Isparta'da sabaha karşı ekmek sevkiyatı yapan kamyonet ile çarpışan işçi servisinin yan yatması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, bugün sabaha karşı 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Vatan Mahallesi'ndeki Şevket Savlu Caddesi üzerinde seyreden işçi servisi ile ekmek taşıyan kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak çarpıştılar. Kaza sonrasında kamyonetin çarptığı işçi servisi yan yatarak devrildi. Talihsiz kazada serviste bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.


Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
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