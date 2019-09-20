Son Dakika Haberleri: Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

49 dakika önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çatıda çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çatıda çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Kaya (20) ile Hacı Veysel Özcan, Ördekçi köyünde bir evin çatısına oluk taktığı sırada yüksek gelirim hattına temas etti.

Akıma kapalın Kaya ve Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Özcan'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Abdullah Kaya, Şarkikaraağaç, Isparta, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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