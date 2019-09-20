Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çatıda çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çatıda çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Kaya (20) ile Hacı Veysel Özcan, Ördekçi köyünde bir evin çatısına oluk taktığı sırada yüksek gelirim hattına temas etti.
Akıma kapalın Kaya ve Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Özcan'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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