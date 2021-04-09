Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Çakıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kazyerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ömer Çakıcı'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Süreyya Sadi Bilgiç Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.a

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