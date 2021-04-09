Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Çakıcı'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Süreyya Sadi Bilgiç Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.a
Çevredekilerin ihbarı üzerine kazyerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Çakıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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