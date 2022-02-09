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Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı

09.02.2022 19:13
Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı

Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı bildirildi.

Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, il genelindeki okulların uzaktan eğitime başladığı belirtilerek, derslerin okulların ders programlarına göre devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.

Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı
Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı
Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı
Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı

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milli eğitim bakanlığı, Isparta, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı - Son Dakika
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