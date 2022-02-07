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Isparta'da elektrik kesintisinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Isparta'da elektrik kesintisinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları sürüyor

07.02.2022 12:02
Isparta'da elektrik kesintisinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları sürüyor

Isparta'da yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor.

Isparta'da yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor.

Kentte 3 Şubat'ta etkili olan kar ve soğuk hava, yolları kapatırken, iletken tellerin kopması, direklerin yıkılması ve trafo merkezlerinin arızalanması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşandı.

Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ekiplerince karla kaplanan yollar temizlendi. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin bakım onarım ve acil müdahale ekiplerince elektrik hasarlarının giderilmesi için hummalı çalışma başlatıldı.

Hasarların büyük boyutta olması nedeniyle Sivas, Yozgat, Kastamonu, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay, Denizli'den teknik ekipler Isparta'ya gelerek, çalışmalara katıldı.

Isparta'da 95 köyde, merkezde de 235 noktada hasar tespiti yapıldı. Kentte kriz masası oluşturularak, tüm kurumların seferberliğiyle elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de cumartesi günü kente gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz de gerek sahada gerekse kriz masasında süreci takip etti.

Sahada 600'e yakın personel, 200'ü aşkın iş makinesinin müdahalesiyle, Isparta il merkezi ile ilçe merkezlerindeki elektrik sıkıntıları dün akşam giderildi.

Merkezdeki çalışmaları tamamlayan ekipler, elektrik sıkıntısı yaşanan köylere yönlendirildi. Köylerdeki elektrik kesintilerinin de bugün içinde giderilmesi bekleniyor.

İsteyenler yurtlara yerleştirildi

Elektrik kesintisi nedeniyle kent genelinde ısınma konusunda ciddi problemler oluştu. Talepte bulunan vatandaşlar il genelindeki yurtlara yerleştirildi. Isınmaya ve aydınlanmaya yardımcı olması için küçük tüp ve lambalar, telefonlar için de harici şarjlar dağıtıldı.

Öte yandan, Isparta'da salı ve çarşamba günleri yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yağışın herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için kent genelinde çalışma yürütülüyor.

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Denizli, Isparta, Trafo, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da elektrik kesintisinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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