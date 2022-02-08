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Isparta'da elektrik sigortasını tamir eden üniversite çalışanı ağır yaralandı - Son Dakika

Isparta'da elektrik sigortasını tamir eden üniversite çalışanı ağır yaralandı

08.02.2022 14:24
Isparta'da elektrik sigortasını tamir eden üniversite çalışanı ağır yaralandı

Isparta'da elektrik kesintisine müdahale ederken akıma kapılan üniversite çalışanı ağır yaralandı.

Isparta'da elektrik kesintisine müdahale ederken akıma kapılan üniversite çalışanı ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Üniversitesinden (SDÜ) yapılan açıklamada, üniversitede elektrikçi olarak çalışan Ali Büyükkütük ile 3 kişinin, ihbar üzerine merkeze bağlı Bozanönü köyündeki su terfi istasyonundaki elektrik kesintisine müdahale için görevlendirildiği bildirildi.

Kesintiyi gidermek üzere üniversite yerleşkesine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki istasyona ulaşan ekipten Büyükkütük'ün, güvenlik tedbirleri alındıktan sonra sigortayı değiştirmek üzere direğe çıktığı, bu sırada sağ kolunun elektrik teline teması sonucu akıma kapıldığı kaydedildi.

Büyükkütük'ün direkten düşerek ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, "Düşmenin ardından çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle Büyükkütük'e kalp masajı yapılmış ve 112 Acil Servis aranarak ambulansın gelmesi beklenmiştir. Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Büyükkütük, ambulansla üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemize sevk edildi. Konu Rektörlüğümüz ve hastanemiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükkütük'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Üniversite, Isparta, 112, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da elektrik sigortasını tamir eden üniversite çalışanı ağır yaralandı - Son Dakika


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