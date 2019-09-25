Son Dakika Haberleri: Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor
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Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor

1 saat önce

TÜRKİYE'de elma üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Isparta'da elma hasadı başladı.

Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor, System.String[]

TÜRKİYE'de elma üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Isparta'da elma hasadı başladı. Sabah erken saatlerde toplanmaya başlanan elmalar kasalara yerleştirildikten sonra soğuk hava depolarına götürülüyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Geçen yıl rekolte yaklaşık 700 bin tondu. Bu yıl 750 bin ton civarında olacak" dedi.

Türkiye'deki elma üretiminin en önemli merkezlerinden Isparta'da üreticiler elma hasadına başladı. Özellikle Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde sabah erken saatlerde toplanan elmalar soğuk hava depolarına gönderiliyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta ve ilçelerinin elma yetiştiriciliğine oldukça elverişli olduğuna değinerek, yaklaşık 250 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Her yıl eylül ve ekim aylarında hasadın başladığına dikkati çeken Başkan Selçuk, "Tarım işçileri tarafından her sabah erken saatlerde ağaçlardan toplanan elmalar kasalara yerleştiriliyor. Kasalarda toplanan elmalar ise traktörlerle soğuk hava depolarına götürülüyor" dedi.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yıl rekoltede artış beklendiklerini kaydeden Başkan Selçuk, "Geçen yıldan biraz daha iyi durumdayız. Üreticimiz emeğinin karşılığını alacak. Geçen yıl rekolte yaklaşık 700 bin tondu. Bu yıl rekolte ise 750 bin ton civarında olacak. Elma, kalitesine göre 1,5 lira ile 2,5 lira arasında satılıyor. Starking, golden ve gransimit türü elmalar daha çok yetiştiriliyor" diye konuştu.

ORTADOĞU VE AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Elmanın özellikle Ortadoğu ve Avrupa pazarına ihraç edildiğinden bahseden Başkan Selçuk, "Toplanan elmalar yaklaşık 500 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarında muhafaza edildikten sonra ihraç edilecek. Hasat zamanında zarar gören ve 'ıskarta' olarak tabir edilen elmalar ise kilosu 50 kuruştan meyve suyu fabrikalarına satılacak" dedi.

Türkiye, Isparta, Selçuk, Sabah, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
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