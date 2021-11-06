ISPARTA'DA ELMA REKOLTESİ YÜZ GÜLDÜRDÜ - Son Dakika

TÜRKİYE'de üretilen her 4 elmadan birinin yetiştirildiği Isparta'da bu yıl 931 bin 154 ton hasatla, rekor kırıldı. Geçen yıl 150 bin ton elma ihracatından 31 milyon dolar gelir sağlanan kentte, bu yıl ihracatın 250 bin tona yükselmesi hedefleniyor.

Isparta'da 2019'da 732 bin ton, geçen yıl 900 bin tona yakın üretimi yapılan elmanın bu yıl 931 bin 154 ton hasadı gerçekleştirildi. Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da, 418 bin 872 dekar meyve üretim alanının 231 bin 50 dekarında yetiştirilen elmaların büyük bölümü, hasat döneminin sona ermesiyle soğuk hava deposunda muhafaza edilmeye başlandı.

İHRACAT HEDEFİ 250 BİN TON

Türkiye'nin elma bahçesi olarak adlandırılan Eğirdir ilçesinde ise yaklaşık 400 bin ton elma üretildi. Isparta'da üretilen elmanın başta Rusya, Dubai, Hindistan, Irak, Malezya, Pakistan Bangladeş olmak üzere birçok ülkeye ihracatından geçen yıl 31 milyon dolar gelir elde edildi. Isparta'da geçen yıl gerçekleşen 150 bin ton elma ihracatının bu yıl 250 bin tona yükselmesi hedefleniyor.

HASAT DÖNEMİ SONA ERDİ

Hasat döneminin sona ermesiyle kentte 108 soğuk hava deposundaki elmaların tasnifleme ve paketleme süreci başladı. Toplam 445 bin 961 ton kapasiteye sahip soğuk hava depolarında paketlenen elmaların bir bölümü, iç pazara sunulması ve farklı ülkelere satışı için mayısın sonuna kadar muhafaza edilecek.

REKOLTE YÜZÜ GÜLDÜRDÜ

Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Mustahattin Can Selçuk, şunları söyledi

Türkiye'de elma üretiminde birinci sırada yer almaktayız. Türkiye'de en fazla soğuk hava depo kapasitesine sahip olan ilimizde 108 soğuk hava deposunda 445 bin 961 ton kapasite mevcut. Hasat sezonunda kapasite kullanım oranı yaklaşık yüzde 85-90'a yaklaşıyor. 42 soğuk hava deposunda ise tasnifleme ve paketleme ünitesi mevcut olup, kapasitesi 250 bin 972 ton. Elmamız, başta Rusya, Dubai, Hindistan, Irak, Malezya, Pakistan Bangladeş olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Soğuk hava depolarından çıkarılan elmalar dalından koparılmış gibi tazeliğini ve aromasını koruyor. Geçen yıl 150 bin ton elma ihraç eden Isparta'da bu yıl hedef 250 bin ton. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan elma üretiminde birinci sırayı alan Isparta'da bu yıl rekoltenin yüksek olması yüzleri güldürüyor.