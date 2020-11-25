Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı - Son Dakika

Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı

25.11.2020 13:46

- Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı Isparta Valisi Seymenoğlu: "KADES'ten bildirim düştüğünde kolluk kuvvetlerimiz en kısa sürede ulaşıyor" Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik Kadın Acil Destek...

- Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı

Isparta Valisi Seymenoğlu: "KADES'ten bildirim düştüğünde kolluk kuvvetlerimiz en kısa sürede ulaşıyor"

ISPARTA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtımı gerçekleştirildi. Stantları ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu, KADES'ten bildirim düştüğünde kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede olay yerine gittiğini belirtti.

Isparta'da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında Mimar Sinan Cami önünde kadınlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtımı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları stantlarda kadınlara KADES uygulamasını anlatarak, broşürler dağıttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de kurduğu stantta Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile birlikte stantları ziyaret ederek, bilgiler aldı.

"Uygulama üzerinden sadece butona basmanız yeterli"

Vali Ömer Seymenoğlu, bir kadına şiddet uygulandığında telefon üzerinden gelen ihbarlara kolluk kuvvetlerinin anında müdahale ettiğini ancak bu sistemin Kadın Acil Destek Uygulaması ile daha kolay olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu, "Bu programı telefonunuza indirdiğiniz takdirde uygulamayı açtığınızda sadece butona basıyorsunuz. Güvenlik birimleri butona basıldığında anında olay yerine gidiyor. Çünkü butona basıldığında adres ve yer bilgisi anında kolluk kuvvetlerinin ekranına düşüyor. O yüzden zaman kaybı yok" dedi.

"Telefonlarımıza indirelim ama Allah kullanma fırsatı vermesin"

Emniyet müdürlüğü standı ziyaretinde görevli personele Isparta'da KADES'ten bildirim geldiğinde kaç dakika içerisinde olay yerine gidildiğini soran Vali Seymenoğlu, "En geç 3-5 dakika arasında' yanıtını aldı. Seymenoğlu bunun üzerine "KADES'ten bildirim geldiğinde en geç 5 dakika içerisinde kolluk kuvvetimiz olay yerine ulaşma taahhüdünde bulunuyor. Ona göre ekiplerinizi kuracaksınız. Uygulamayı telefonlarımıza indirelim ama Allah kullanma fırsatı vermesin" dedi.

"Cep telefonunuza KADES'i indirebilirsiniz"

Polis memuru Ebru Bulut da KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Şiddete maruz kalan veya şiddet görme ihtimali olan kadınların 112, 183, 155 ve 156 numaralarını aramalarının yeterli olduğunu ifade eden Bulut, "Bu durumda arkadaşlarımız gelip size Kadın Acil İzleme Uygulaması KADES'in telefonunuza nasıl indirilmesi gerektiği konusunda bilgi veriyor. İhtiyaç halinde bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Cep telefonunuzun uygulama indirme alanına KADES yazıp uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra ad, soyad, doğum yılı gibi bilgileri girdiğinizde, sistem bilgilerinizi kontrol ediyor ve doğrulama koduyla birlikte aktif hale geliyor. Uygulama üzerinde kadın destek butonuna bastıktan sonra emniyet birimlerimize ihbarınız iletilecektir. Daha sonra 'evet' ve 'hayır' tuşu var, 'evet'i tercih etmeniz durumunda ekiplerimiz size yardımcı olacaktır. Acil durumlarda kullanılmak üzere yapılmış bir uygulamadır. Emniyet güçleri olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Ebru Bulut, KADES'e bildirim düştüğünde en fazla 5 dakika içerisinde emniyet güçlerinin yardım etme taahhüdünde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Stantları ziyaret eden kadınlar da KADES uygulamasının oldukça faydalı olduğunu belirtti.

(ASA-HFV-Y)

Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı

112 Acil, Jandarma, Isparta, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı - Son Dakika


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