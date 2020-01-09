Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü - Son Dakika

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

6 saat önce

Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti.

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü, System.String[]

Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti.

Mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gök'ün ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile şikayetçi oldu.

Öte yandan hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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