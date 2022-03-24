Isparta'da engelli genç İŞKUR'un hibe desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika
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Isparta'da engelli genç İŞKUR'un hibe desteğiyle kendi işini kurdu

24.03.2022 10:47
Isparta'da engelli genç İŞKUR'un hibe desteğiyle kendi işini kurdu

Isparta'da "tavuk karası" olarak bilinen gece körlüğü hastalığı bulunan engelli genç, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Isparta'da "tavuk karası" olarak bilinen gece körlüğü hastalığı bulunan engelli genç, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yüzde 40 gece körlüğü rahatsızlığı nedeniyle engelli raporu olan 22 yaşındaki Osman Ali Kılınç, İŞKUR'un engelli bireylerin kendi işini kurmaları için hibe desteği verdiğini öğrenerek İŞKUR Isparta İl Müdürlüğüne başvurdu.

Projesini oluşturan Kılınç, İŞKUR tarafından verilen 65 bin liralık hibe desteğine hak kazandı.

Kılınç, satın aldığı makineyle şeker ve tuz paketleme işini yapmaya başladı.

Günde 150 bin şeker ve tuz paketleyen engelli genç, paketleri Isparta ve çevre illerdeki işletmelere satıyor.

Kılınç, AA muhabirine, engeli nedeniyle iş hayatında çok sıkıntılar yaşadığını ve en fazla bir ay çalışabildiğini söyledi.

Kendi işini kurmayı hedeflediğini belirten Kılınç, İŞKUR'un desteğiyle hayalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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Isparta, Engelli, Tavuk, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da engelli genç İŞKUR'un hibe desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika


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