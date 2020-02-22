Isparta'da engelli hastalara engelsiz ağız ve diş hastanesi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da engelli hastalara engelsiz ağız ve diş hastanesi hizmete açıldı - Son Dakika

Isparta'da engelli hastalara engelsiz ağız ve diş hastanesi hizmete açıldı

7 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan, "Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi" engelli hastalara hizmet vermeye başladı.

Isparta'da engelli hastalara engelsiz ağız ve diş hastanesi hizmete açıldı, System.String[]

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan, "Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi" engelli hastalara hizmet vermeye başladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, fakültede gazetecilere yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığınca 2019'da ayrılan bütçeyle tamamlanan hastanede, engellilerin en iyi şekilde tedavi olabileceklerini söyledi.

Hastaneyi hizmete sokarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Baykul, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayarak çalışmaya başladık. Burada 27 yatak, 3 ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi, 2 kimya laboratuvarı, 65 yaş üstü normal veya engelli hastaların ayakta tedavi alabileceği lokal ameliyathanemiz var. Buradaki tüm fiziki şartlar engelli hastalarımızın konforunu sağlamak adına oluşturuldu. Burada önemli olan sadece fiziksel şartları oluşturmak değil, engelli bireylerimizin de kendilerine sahip çıkıldığını hissetmeleridir."

Hastanenin ağız, diş ve çene cerrahi bölümünde, dünyadaki tüm ameliyatların yapılabildiğini vurgulayan Baykul, "Bu hastanenin Türkiye'ye model olarak vatandaşlara iyi hizmetin önünü açacağını da düşünüyoruz. Hastanemizde lavabolardaki aynaların açısından tutun da her türlü giriş çıkışlardaki şartlar engelli hastalarımız için dizayn edildi." dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:26 Kaynak: AA
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