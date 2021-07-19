Üye Girişi
Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak - Son Dakika

Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak

19.07.2021 09:28
Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların küçükbaş kurbanlarının belediye ekipleri tarafından kesileceğini belirterek, bugüne kadar 200 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların küçükbaş kurbanlarının belediye ekipleri tarafından kesileceğini belirterek, bugüne kadar 200 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı öncesinde belediyeye bağlı Yazısöğüt köyünde bulunan Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti, bayramda vatandaşların kurbanlarının kesileceği Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahada incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hayvan pazarındaki ziyaretinde kurbanlık pazarlığında bulunanlar arasında yapılan pazarlıklara aracılık etti.

Hayvan pazarında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, bayramlarını kutladı, gelecek yıllarda fiziki ortamların daha da iyileştirilmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

"Tüm imkanlar sağlandı"

Mezbahadaki hazırlıkların da tamamlandığını ve kurban kesimine hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen yıl olduğu gibi kurban kesimine gelen vatandaşların rahat etmesini sağlayacaklarını söyledi. Kurban kesimine gelen vatandaşlara sabah kahvaltısı gibi ikramlarda bulunacaklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, mezbahada yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın kesileceğini aktardı. Vatandaşlar için dinlenme alanları, namazlarını kılabilecekleri yerlerin hazırlandığını belirten Başdeğirmen, "Geçen yıla göre kasap sayımızı artırdık. Her türlü tedbirimizi aldık, veterinerlerimiz hayvanların kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kesilen kurbanlar veterinerlerimizin kontrolü ile beraber vatandaşlarımıza teslim edilecek. Vatandaşımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri, bayramlarını geçirmeleri için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

"200'e yakın vatandaşımızın kurbanını keseceğiz"

Mezbaha hizmetlerinin yanı sıra bu bayramda da 44 mahalle muhtarı aracılığıyla belirlenen küçükbaş kurban alma imkanı olup, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların da kurbanları kesilecek. Başkan Başdeğirmen, "Kestiremeyen bu vatandaşlarımızın da kurbanlarını ücretsiz olarak biz kesiyoruz. 24 kasabımız ve 3 veteriner hekimimiz bu konuyla ilgili görevlendirildi. Şu ana kadar bize bildirilen 200'e yakın vatandaşımızın kurbanını keseceğiz ve teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kurbanları belirlenen alanlarda keselim"

Kesimhane noktalarında yoğunluk oluşmaması adına da gereken tedbirleri aldıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılmasını isteyen Başdeğirmen, kesimlerin de ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Başdeğirmen, "Kurbanlar kesildikten sonra atıklarının da iyi bir şekilde muhafaza ve bertaraf edilmesi, gelişi güzel atılmamasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak
Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak
Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak
Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak

Şükrü Başdeğirmen, Engelli, Isparta, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı 10:04 Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu 09:48 Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu Düğünde müzik sustu, silahlar konuştu! Husumetlisine kurşunlar yağdırdı, genç adam feci şekilde can verdi 09:39 Düğünde müzik sustu, silahlar konuştu! Husumetlisine kurşunlar yağdırdı, genç adam feci şekilde can verdi
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar 09:20 Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti 09:11 Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti 00:25 Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı 23:57 Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti 21:12 Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
10:18 Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
09:48 Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu
09:43 HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler
09:39 Düğünde müzik sustu, silahlar konuştu! Husumetlisine kurşunlar yağdırdı, genç adam feci şekilde can verdi
09:32 Yüzlerce gazeteci, siyasi ve avukat izlenmiş! İsrail'in casus yazılım şirketi skandalında 10 ülkenin adı geçiyor
09:25 Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında
09:19 Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar
09:15 İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu
09:11 Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler         
09:44
Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında         
09:25
İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu         
09:15
Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, evin adresini Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, evin adresini "Hamileyim" yalanıyla öğrenmiş         
08:56
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu         
17:54
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı         
17:39
Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 10:23:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement