Isparta'da engellilere özel diş hastanesi - Son Dakika

Isparta'da engellilere özel diş hastanesi

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde engelli bireyler için oluşturulan Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi hizmete açıldı. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, "Bir ilki gerçekleştirdik ve engelli hastalarımız için Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni hizmete açtık" dedi.

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi yanında yapımına 2018 yılında başlanan ve kısa sürede tamamlanan Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi, 1 Şubat'ta tedavi hizmetlerine başladı. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, engelli bireyler, geriatrik hastalar (yaşlı), diş hekimi koltuğu korkusu olanlar ve çocuk hastalar gibi çok geniş portföyde hastaya hizmet vermeye başlayan hastaneye 72 ilden hasta geldiğini, hastanede yataklı tedavi hizmeti de verildiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) hastaneyle ilgili bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Timuçin Baykul, "Hastanemiz 11 milyon lira harcama yapılarak beklenenden daha kısa sürede tamamlandı ve kısa bir süre önce hastalarımıza hizmet vermeye başladı. Hastanenin fiziki şartları tamamen engelli bireylere göre dizayn edildi. Hastanemizin girişinden tutun da lavabolardaki aynaların açısına varıncaya kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü ve engelli bireylerimize göre yapıldı. Engelli hastalarımıza daha önce diş tedavisi yapmak çok zor koşullar altında gerçekleştiriliyordu. Yeni hastanemizde bu tedavi hiçbir zahmet çekmeden yapılabiliyor. Hasta yakını ve diş hekimi de artık zorluk çekmiyor" dedi.

'ŞARTLAR ENGELLİLERİN KONFORU GÖZ ÖNÜNE ALINARAK OLUŞTURULDU'

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Baykul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak bir ilki gerçekleştirdik ve engelli hastalarımız için Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni hizmete açtık. Bu proje 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın yatırım bütçesine aldığı bir projeydi. Burada 27 yatak, 3 ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi, biyokimya laboratuvarı, 65 yaş üstü hastalar ve engelli hastaların ayaktan hizmet alabileceği bir poliklinik ve ameliyathanemiz var. Bu şartlarda hastalarımıza hizmet vermeye başladık. Hastalarımızı, hem engelli hastalarımız, hem 65 yaş üstü geriatrik hastalarımız, hem de diş hekimliği korkusu olan hem çocuk, hem büyük hastalarımız oluşturuyor. Buradaki tüm şartlar engelli hastalarımızın konforu göz önüne alınarak oluşturuldu. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Önemli olan burada o şartları oluşturmak değil, engelli bireylerimizin de kendilerine özel bir sağlık hizmeti alabilecekleri bir hastane oluşturulması, onların da sahip çıkıldığını hissetmesi çok önemliydi. Bu anlamda da mutluyuz."

'DÜNYADA YAPILAN TÜM AMELİYATLAR YAPILIYOR'

Dünyada yapılan tüm ağız cerrahisi ameliyatları ve diş tedavilerinin hastanelerinde yapılabildiğini vurgulayan Dekan Prof. Dr. Baykul, "Bu tedavileri ve cerrahi girişimleri yapabilecek yetişmiş bir ekibimiz var. Ameliyathane şartlarımız gayet iyi. Bunların içinde çenelerde görülen en basit gömülü diş ameliyatlarından, kist tümör ameliyatlarından tutun da alt çene üst çenenin yerinin değiştirildiği, hastaların ağzını açamadığı, eklem şikayetlerini de kapsayan tüm ameliyatlar şu anda yapılıyor" diye konuştu.

'ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN AMELİYATHANE'

Özellikle zihinsel engelli hastaların diş muayenelerinin yapılmasının çok güç olduğunu aktaran Prof. Dr. Baykul, "Biz bu açıdan hastanemizde özellikle zihinsel hastalarımızın diş tedavilerini sedasyon altında genel anesteziyle yapabilmek için 2 ameliyathanemizde de tüm ekipmanlarımızı buna göre yaptık. Tedavi sonrası hastanın dinlenebilmesi için de 1 ve 2 kişilik odalarımız mevcut" dedi.