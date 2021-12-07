Isparta'da erkek kuaföründe yakalanan 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da bir erkek kuaförüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Yedişehitler Mahallesi'ndeki bir kuaförde uyuşturucu satışı yapıldığı ve kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekiplerin kuaförde yaptığı aramada, 1,8 gram uyarıcı nitelikli narkotik madde, 2,15 gram halisilojen nitelikli narkotik madde, 1 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanımında faydalanılan 12 aparat ele geçirildi.

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada, iş yerinin bodrum katının, uyuşturucu kullanımı için özel hazırlandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.