Isparta'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Erol Mütercimler hakkında suç duyurunda bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Yalvaç temsilcisi Bekir Görgülü, adliye önünde, imam hatip okullarının 70 yıl önce açıldığını belirtti.

İmam hatip camiasının 1 milyon 400 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle geniş bir aile olduğunu belirten Görgülü, Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına ve dindar insanlara ağır hakaret ve iftirada bulunduğunu ifade etti.

Mütercimler'in sözlerinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Görgülü, şunları kaydetti:

"Erol Mütercimler'in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil, Türkiye'yi 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır."