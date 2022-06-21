Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu

21.06.2022 12:54
Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu

Isparta ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Isparta ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda yurt dışından getirdikleri kadınları, teşvik ve zorlamayla Isparta'ya getirerek kent merkezindeki otel, pansiyon, apart ve benzeri yerlerden istifade ederek fuhuş yaptıran bir gruba yönelik çalışma yürütüldü. Teknik takip ve planlı operasyon neticesinde, grubun yapısı ve kentte fuhuş maksatlı faaliyet gösterdikleri yerler deşifre edildi. Isparta ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan 16 Haziran'da yakalanan B.G., A.C. ve V.Y. isimli 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca fuhşa mekan sağlayan ve Kimlik Bildirme Kanununa aykırı fiiller içerisinde olan işyerlerine yönelik gerekli cezai işlemlerin de uygulanacağı bildirildi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, İstanbul, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da eş zamanlı fuhuş operasyonu - Son Dakika
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