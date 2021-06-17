Isparta'da eski kayınbiraderi tarafından tüfekle vurulan avukat öldü - Son Dakika

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde eski kayınbiraderi tarafından tüfekle vurulan avukat hayatını kaybetti.
Avukat Ali Kaya'ya Ayvalıpınar beldesinde gül toplamak için evinden çıktığı sırada eski kayınbiraderi H.K, otomobilden tüfekle ateş etti.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobiliyle olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA
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