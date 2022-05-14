Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

14.05.2022 17:13

Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojiden hafta sonu için bazı bölgelerde sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapılmıştı. Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

HORTUMDAN KAÇAN VATANDAŞLAR İŞ YERLERİNE GİRDİ

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, hortumu fark edenlerin iş yerlerine girdiği, paniklediği ve bu sırada bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görüldü.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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