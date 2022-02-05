Isparta'da etkili olan kar nedeniyle hasar gören enerji nakil hatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Isparta'da etkili olan kar yağışının ardından ağır hasar gören enerji nakil hatlarının hızla onarıldığı bildirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat'ta kenti etkisi altına alan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, saatlerce yağan kardan dolayı tellerde biriken yükten ve aşırı buzlanmanın etkisiyle önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçildiği vurgulanan açıklamada "kriz masası" oluşturarak çalışmalarına başlanıldığı kaydedildi.

Bölgedeki personel sayısının da 3 kat artırıldığı ifade edilerek arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratörün kritik noktalarda konumlandırıldığı bildirildi.

Kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması nedeniyle özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada güçlük çekildiğinden bazı müdahalelerde gecikmenin yaşandığı aktarıldı.

Ekiplerin ilk andan itibaren arızalara müdahalesinin aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Kamu ve özel sektör elbirliğiyle bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir. Ayrıca dost şirketlerimiz BEDAŞ, ÇEDAŞ, ADM, Meram EDAŞ ve Osmangazi EDAŞ tarafından da bölgemize destek amaçlı personel ve araç takviyesi gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yoğun çalışmalar neticesinde aynı gece şehir merkezindeki orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamının giderildiği bildirildi.

Alçak gerilim bölgelerindeki çalışmaların sürdüğüne değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirebilmek için yüksek kapasiteye sahip jeneratörlerimizle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlanıyor. Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 kilometre orta gerilim, 4500 kilometre alçak gerilim hattı ekiplerimiz tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerji veriliyor. Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüzle çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."