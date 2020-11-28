Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı - Son Dakika

Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı

28.11.2020 10:42
Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı, System.String[]

Isparta'da Covid-19 vakası ile temaslı olan H.Ş. isimli erkek şahıs ev karantinasından kaçıp, dışarı çıktı.

Isparta'da Covid-19 vakası ile temaslı olan H.Ş. isimli erkek şahıs ev karantinasından kaçıp, dışarı çıktı. Ekiplerin kontrolü sırasında evde bulunamayınca telefonla ulaşılan H.Ş., 'Markete gittim, idare ediverin' dedi.

Isparta'da İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekipleri, Covid-19 vakaları ile temaslı kişilerin ev karantinası kurallarına uyup, uymadığı konusunda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Zafer Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal'ın da katıldığı denetimde ilginç bir olay yaşandı. Covid-19 vakası ile temaslı olan ve 1 Aralık 2020 tarihine kadar ev karantinasında olması gereken 36 yaşındaki H.Ş. isimli erkek şahıs ikametinde bulunamadı. Bunun üzerine ekipler H.Ş.'ye telefonla ulaşarak, nerede olduğunu sordu. Bu soruya H.Ş., "Markete gittim, gidecek başka kimsem yok, idare ediverin" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt karşısında ekipler şaşkına döndü. Yaklaşık yarım saat ikamet önünde bekleyen ekipler, H.Ş.'nin gelmemesi üzerine tutanak tutarak, oradan ayrıldı.

"O kadar açıklamaya rağmen vatandaş halen sorumsuz"

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, yaşanan bu ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, sitem etti. H.Ş.'nin evinin önünden fotoğraf paylaşan Gürdal, "Filyasyon denetim görevlisi olarak bu gün yine sahada idik. Toplumun ve çoğunluğun sağlığını riske sokan birinci derece yakınım dahi olsa görev yapmama engel olamaz. Devletin en büyüğü olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sağlık bakanı, içişleri bakanı kendilerini parçalıyorlar. Televizyonlarda izolasyona tabi olanlar 'karantinaya uysun' diye her kanalda sağlık bilim adamları açıklama yapıyorlar ama vatandaş hala sorumsuz" dedi. - ISPARTA

Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı
Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı
Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı
Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı
Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı

Zafer Mahallesi, Koronavirüs, Isparta, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor "Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu         
09:37
Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı         
09:21
Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti         
09:14
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor         
08:26
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti         
23:52
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 10:57:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da ev karantinasından kaçıp 'idare ediverin' diyen kişi ekipleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei