Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü - Son Dakika
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Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.


Salur Mahallesi'nde Süleyman Altınbaş'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yangında kardeş olan Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş'ın (4) hayatını kaybettiğini belirledi.


Cenazeler, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası fenalaşan anne Cemile ile baba Süleyman Altınbaş, Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Görgü tanıklarından Durmuş Yerlikaya, AA muhabirine, sabah yatağından kalktığı sırada komşusunun evinden dumanların yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Yangına itfaiyenin yanı sıra iş makineleriyle de müdahale edildiğini belirten Yerlikaya, "Tuğçe, lisede okuyordu. Hanım, liseyi bitirmişti, evde dışarıdan üniversite okumayı düşünüyordu. Çocukların dayısı da çocukları kurtarmaya çalıştı ama olmadı." diye konuştu.

Veli Ergün de inekleri sağdıktan sonra süt vermeye gittiğini, dönüşte herkesin koşuşturma içinde olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Herkesin kardeşleri pencereden kurtarmak istediğini anlatan Ergün, "5-10 dakika içinde her şey oldu. Çocukları kurtarmak mümkün olmadı." dedi.

Hayri Karadanalı da yangından önce çocukların anne ve babasını hayvanlara bakmaya giderken gördüğünü belirterek, "Yangını gören herkes çaba gösterdi. Çocukları içeriden çıkarttılar ama maalesef ölmüşlerdi." ifadelerini kullandı.

Isparta, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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