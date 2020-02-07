Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü - Son Dakika
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Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeş, toprağa verildi.

Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeş, toprağa verildi.

Salur Mahallesi'nde Süleyman Altınbaş'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yangında, kardeş olan Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş'ın (4) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası fenalaşan anne Cemile ile baba Süleyman Altınbaş, Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.


Görgü tanıklarından Durmuş Yerlikaya, AA muhabirine, sabah yatağından kalktığı sırada komşusunun evinden dumanların yükseldiğini gördüğünü söyledi.


Yangına itfaiyenin yanı sıra iş makineleriyle de müdahale edildiğini belirten Yerlikaya, "Tuğçe, lisede okuyordu. Hanım, liseyi bitirmişti, evde dışarıdan üniversite okumayı düşünüyordu. Çocukların dayısı da çocukları kurtarmaya çalıştı ama olmadı." diye konuştu.


Veli Ergün de inekleri sağdıktan sonra süt vermeye gittiğini, dönüşte herkesin koşuşturma içinde olduğunu gördüğünü dile getirdi.


Herkesin kardeşleri pencereden kurtarmak istediğini anlatan Ergün, "5-10 dakika içinde her şey oldu. Çocukları kurtarmak mümkün olmadı." dedi.


Hayri Karadanalı da yangından önce çocukların anne ve babasını hayvanlara bakmaya giderken gördüğünü belirterek, "Yangını gören herkes çaba gösterdi. Çocukları içeriden çıkarttılar ama maalesef ölmüşlerdi." ifadelerini kullandı.

Üç kardeş toprağa verildi

Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler, Salur Mahallesine getirildi. Burada anne Cemile Altınbaş, "Evlatlarımı benden ayırmayın" diye ağıt yaktı. Baba Süleyman Altınbaş, cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.

Üç kardeşin cenazesi Salur mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlara defnedildi. Baba Altınbaş, mezarlıkta "Yavrum" diye gözyaşı döktü.

Baba Süleyman'ın teyzesi Necla İpekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın olduğu sırada Antalya'da olduğunu belirterek, "Ailenin maddi durumu iyi değil. İnekleri var, onun sütüyle geçiniyorlardı." dedi.

Isparta, Yalvaç, Salur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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