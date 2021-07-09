Isparta'da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Isparta'da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı

ISPARTA - Isparta'da 7 katlı bir binanın 4'üncü katına pencereden giren ve stor perdeye saklanan yarasa, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Olay, Yenice Mahallesi 2505 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Yarasa sesi duyan ev sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları araştırmada yarasanın stor perdeye saklandığını tespit etti. Ekipler, yarasayı saklandığı yerden çıkararak, pencereden yaşam alanına saldı.