Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Y. ve E.A.Y. ise tutuklanmıştı.

Eğlence mekanı çıkışında bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Tanrıkulu'nun birden fazla kişi tarafından darbedildiği, başına ve vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı görülüyor.

Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde ölü bulunan kişinin darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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