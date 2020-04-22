Isparta'da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor - Son Dakika
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Isparta'da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor

6 saat önce

Isparta'da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Korona virüs dolayısıyla evlerde kutlanacak olmasından dolayı 44 mahallede evlere Türk Bayrağı dağıtıyor.

Isparta'da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor

ISPARTA - Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Korona virüs dolayısıyla evlerde kutlanacak olmasından dolayı 44 mahallede evlere Türk Bayrağı dağıtıyor.

Korona virüsü salgını dolayısıyla tüm vatandaşların evlerinde kaldığı şu günlerde Türkiye, perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Yine aynı gece İslam alemi, Ramazan Ayının ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de evde kalınan bugünlerde vatandaşları unutmadı. Başkan Başdeğirmen, virüs salgını dolayısıyla evlere belediye tarafından üretilen maskeler ile kolonya dağıtımı yaptırıyor. Yine Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de akşam saat 21.00'da gerçekleştirilecek olan İstiklal Marşı okuma etkinliği dolayısıyla evlere Türk Bayrağı dağıtıldı.

Yaşlısından gencine Türk Bayraklarını ve diğer hediyelerini alan vatandaşlar ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederken, kimisi ellerindeki Türk Bayraklarını salladı, kimisi ise balkonuna, penceresine asarak renkli görüntüler oluşturdu.

"Herkesi 23 Nisan saat 21'de balkonlara davet ediyorum"

Dağıtılan Türk Bayrakları ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını kutladı. Başdeğirmen, çocuklara yönelik verdiği mesajında ise "Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı her zamankinden farklı olarak evlerimizde kutlayacağız. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Gelecek 23 Nisanları hep birlikte sağlıkla ve coşkuyla kutlayabilmemiz için evde kalmamız son derece önemlidir" derken, herkesi 23 Nisan akşamı saat 21.00'da İstiklal Marşını okumak üzere evlerin balkonlarına davet etti.

Isparta'da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor

23 Nisan, Isparta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:57 Kaynak: İHA

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