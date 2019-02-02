Isparta'da Fetö'den Aranan Çift Alışveriş Merkezinde Yakalandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan karı koca bir alışveriş merkezinde gözaltına alındı.

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan karı koca bir alışveriş merkezinde gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında, Isparta Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı bulunan S.A. ve eşi R.A'yı, Fatih Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yakaladı.



Gözaltına alınan çiftin üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ele geçirildi.



Daha önce FETÖ ile bağlantılı bir okulda öğretmen olarak çalıştığı öğrenilen çiftin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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