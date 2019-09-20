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Isparta'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi tutuklandı

46 dakika önce

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile farklı bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.

Isparta'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile farklı bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yapılan operasyonda, haklarında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.K. ve U.T. yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adli makamlara sevk edilen M.K. ve U.T. tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı


Öte yandan, jandarma ekiplerinin ayrıca, bugün "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adliyeye sevk ettiği ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö.'nün de yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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