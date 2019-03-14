Son Dakika Haberleri: Isparta'da Fetö Firarisi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Isparta'da Fetö Firarisi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

1 saat önce

Isparta'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

Isparta'da Fetö Firarisi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı, System.String[]
Isparta'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Terör Suçları Bürosunca "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve Elazığ Sulh Ceza Mahkemesince "Görevi kötüye kullanmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari İlhan Sabah'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Batıkent Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sabah'ın, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: AA

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