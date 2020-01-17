Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika

Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

6 saat önce

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 tutuklama, System.String[]

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. Tutuklananlardan birinin örgütün Mersin emniyet sorumlularından olduğu öne sürüldü.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 14 Ocak'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde suç delili olabilecek 29 cep telefonu, 10 wifi cihazı, 20 sim kart, 7 SD kart, 6 flash bellek, 2 harici hard-disk, 4 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 sahte kimlik/sürücü belgesi, 44 bin 120 TL değerinde çek, 103 bin 800 TL ve 20 bin dolar ele geçirildi.15 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 13'ü tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'e yolladığı darbe mesajları deşifre edildi
Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]