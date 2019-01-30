Isparta'da Fetö/pdy'den 5 Rütbeli Askere Gözaltı

Kara Havacılık Komutanlığına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Isparta Kara Havacılık Komutanlığında görevli şüpheli 5 rütbeli asker gözaltına alındı.

Kara Havacılık Komutanlığına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Isparta Kara Havacılık Komutanlığında görevli şüpheli 5 rütbeli asker gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.



Bu kapsamda, FETÖ ile irtibatı tespit edilen 2 binbaşı ve 3 üsteğmen Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne sevk edildi. - ISPARTA

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