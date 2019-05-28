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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları

31 dakika önce

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları, System.String[]
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen 2 operasyonda, eski il halk eğitim müdür yardımcısı Mehmet G. ile Eğirdir ilçesinde kuyumcu olan Bekir Mustafa K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:18 Kaynak: AA
Isparta, Güncel
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