Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları
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Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:18 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen 2 operasyonda, eski il halk eğitim müdür yardımcısı Mehmet G. ile Eğirdir
ilçesinde kuyumcu olan Bekir Mustafa K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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