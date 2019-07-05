Son Dakika Haberleri: Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:25 Kaynak: AA
Isparta, Güncel
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