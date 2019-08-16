Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:41 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Eğirdir
ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Eğirdir İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan H.T. ve D.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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