Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı ve kesinleşmiş 3 yıl 9'ar ay hapis cezası bulunan M.K ve U.T gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K ve U.T. tutuklandı.