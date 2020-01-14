Isparta'da FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, System.String[]

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütle bağlantısı olduğu öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramada, 29 cep telefonu, 10 wifi cihazı, 20 sim kart, 7 SD kart, 6 flash bellek, 2 harici hard disk, 4 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 3 sahte kimlik ve sürücü belgesi, toplam 103 bin 800 liralık çek ile 20 bin dolar ele geçirildi.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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