Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu - Son Dakika Spor

Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu

6 saat önce

Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji'ni 3-0 yenerek il birincisi oldu.

Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, System.String[]

Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji'ni 3-0 yenerek il birincisi oldu.


Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde oynanan maçta IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, TED Koleji'ni 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.


IYAŞ Selçuklu, Nazmi Toker'i 3-0, Nazmiye Demirel'i 3-2 ve Halıkent Orta Okulu'nu 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı. İkinci grupta IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Bahçeşehir'i 3-0, Yalvaç'ı 3-0, Şehit Burhan Açıkkol'u 3-0 ve Fatih Orta Okulu'nu 3-2 mağlup ederek, yarı finale çıktı. Yarı finalde Nazmiye Demirel'i de ve finalde TED Koleji'ni 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar, il şampiyonu oldu.


Müsabakalar sonunda Okul Müdürü Ramazan Tezcan, Beden Eğitimi Öğretmeni Ubeyde Deşik, Tuğçe Tığlı Yıldız ve öğrencilerini kutladı.


IYAŞ Selçuklu Orta Okulu Yıldız Kız Voleybol Takımını şampiyonluğa taşıyan kadroda ise, Safiye Irmak, Damla Dursun, Zeynep Bardakçı, Feyza Çetin, Rümeysa Sarıdoğan, Ahsen Yalçın, Yasemin Dursun


Simanur Öztürk, Zeynep Sude Gürdal ve Fazilet Rümeysa Daşdemir isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA

Türk Eğitim Derneği, Selçuklu, voleybol, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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