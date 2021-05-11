Isparta'da 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika

Isparta'da emniyet ekipleri, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakalayarak, cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. F.K.'nın kent merkezinde bir adreste olduğu bilgisi üzerine ekipler, harekete geçti. Polis düzenlediği operasyonla firari şahsı saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine götürüldü. - ISPARTA
Kaynak: İHA
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