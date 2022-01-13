Isparta'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Isparta'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin bir ikamette olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı.
"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen M.K, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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