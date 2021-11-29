Isparta'da etkili olan fırtına okul duvarlarını uçurdu - Son Dakika

- Isparta'da etkili olan fırtına okul duvarlarını uçurdu

ISPARTA - Isparta'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili olurken, ilkokulun duvarları fırtınaya dayanamayarak uçtu. Okul bahçesinde şans eseri öğrenci bulunmaması olası faciayı önledi.

Kentte dün akşamdan beri etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan fırtınaya dönüştü. Bugün akşam saatlerinde İstiklal mahallesinde bulunan bir ortaokulun duvarları fırtına nedeniyle uçtu. Duvar parçalarının çoğunluğu okul bahçesine düşerken, bahçede öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Duvar parçalarının bir kısmı ise okul etrafında park halinde bulunan otomobillerin yanına düşerek oluşabilecek maddi hasarı engellemiş oldu.