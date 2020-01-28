Isparta'da freni boşalan traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Isparta'da freni boşalan traktörün altında kalan kişi öldü

12 dakika önce

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Isparta'da freni boşalan traktörün altında kalan kişi öldü, System.String[]

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Kayacan (69), ilçeye bağlı Şeyhler köyündeki tarlasında, park halindeyken freni boşalan traktörünün altında kaldı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Kayacan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kayacan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sütçüler, Şeyhler, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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