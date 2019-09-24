Son Dakika Haberleri: Isparta'da futbol aday hakemlik kursu açılıyor
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Isparta'da futbol aday hakemlik kursu açılıyor

1 saat önce

Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı, 26-27 Ekim tarihlerinde açılacak aday hakemlik kursu için kayıtların alınmaya başlandığını açıkladı.

Isparta'da futbol aday hakemlik kursu açılıyor, System.String[]

Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı, 26-27 Ekim tarihlerinde açılacak aday hakemlik kursu için kayıtların alınmaya başlandığını açıkladı. En az lise ve dengi okul mezunu olma şartının olduğu Futbol Aday Hakemlik Kursuna katılınması için adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi şartları bulunuyor.


Şu ana kadar 100'ün üzerinde başvuru aldıklarını ve http://www.tffhgdisparta.org/ adresinden aday hakemlik kursu için kayıtların sürdüğünü belirten İl Hakem Kurulu Başkanı Arabacı, "Isparta aday hakem kursu EKİM ayının son haftasında açılacak. Aday hakem kursuna katılabilmek için, internet sitesine girip sayfadaki aday hakem başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuran adayların 16 - 26 yaş aralığında olması gerekmektedir. Kendine güvenen gençleri kursumuza bekliyoruz. Bay ve bayan herkes katılabilir. Hakem olan adil olan demektir. O nedenle Türk futboluna ve hakemliğine yeni gençler kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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