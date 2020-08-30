Isparta'da gasp yapan 4 şüpheli Denizli'de yakalandı - Son Dakika

Isparta'da gasp yapan 4 şüpheli Denizli'de yakalandı

ISPARTA'da darp etikleri bir kişinin 20 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen 4 kişi Denizli'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ISPARTA'da darp etikleri bir kişinin 20 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen 4 kişi Denizli'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. JASAT ekipleri, bu sabah, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Jandarma otomobilin peşine düştü. Kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki 4 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolünde şüphelilerin Isparta'da girdikleri evin sahibini darp edip, 20 bin lirasını gasp etmek suçundan arandıkları anlaşıldı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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