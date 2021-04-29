Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika

ISPARTA'da gazeteci Soner Toros (41), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da yerel bir e-gazete ve internet sitesinin sahibi olan, kentte uzun yıllardır gazetecilik yapan Soner Toros, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evinde izole olan Soner Toros, rahatsızlıkları artınca kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yoğun bakıma alınan Soner Toros, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bir çocuk babası, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel kalem müdürü Dilek Toros'un eşi Soner Toros'un cenazesinin bugün Yenice Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Soner Toros'un ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü.