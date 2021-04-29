ISPARTA'DA GAZETECİ SONER TOROS, KORONAVİRÜSTEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

ISPARTA'da gazeteci Soner Toros (41), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da yerel bir e-gazete ve internet sitesinin sahibi olan, kentte uzun yıllardır gazetecilik yapan Soner Toros, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evinde izole olan Soner Toros, rahatsızlıkları artınca kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yoğun bakıma alınan Soner Toros, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir çocuk babası, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel kalem müdürü Dilek Toros'un eşi Soner Toros'un cenazesinin bugün Yenice Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Soner Toros'un ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Soner Toros için cenaze töreni düzenlendi. Yenice Mahallesi'ndeki cenazeye Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oda ve dernek başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Toros'un meslektaşları ve sevenleri katıldı. Toros'un cenazesi, nakil aracı içindeyken, namaz da aracın önünde kılındı. Soner Toros'un cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından toprağa verildi.