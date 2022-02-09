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ISPARTA'DA GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika

ISPARTA'DA GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI TEDİRGİN ETTİ

09.02.2022 11:53

ISPARTA'da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası, kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

ISPARTA'da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası, kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bir hafta önce, 11 saat aralıksız yağan, kentin büyük bölümünü elektriksiz bırakan kar yağışının ardından yeniden başlayan yağış, kent sakinlerini tedirgin etti.

Kentte gece başlayan kar yağışı sonrası Isparta Belediyesi ekipleri yollarda temizleme çalışması başlattı. Çalışmalara Devlet Su İşleri ile İl Özel İdare ekipleri de destek verdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. İl Özel İdare ekipleri ilçe ve köy yollarının ulaşıma kapanmaması için gece boyunca yollarda tuzlama çalışması yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

3 Şubat'ta 11 saat kesintisiz yağan karın ardından Isparta'da, 1 hafta sonra yeniden başlayan yağış, kent sakinlerini tedirgin etti. Meteoroloji verilerine göre, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışı beklenen kentte; öğle saatlerinden itibaren ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yarın akşam saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN'DEN AÇIKLAMA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehrimizde beklenen kar yağışının akşam saatlerinde başlamasıyla tüm ekiplerimiz araç ve iş makinelerimizle çalışmalarımıza başladık. Batıkent, Binbirevler ve Dere mahallelerimiz başta olmak üzere farklı noktalarda karla mücadele çalışmasına katılan mesai arkadaşlarımı ziyaret ettim. Belediye meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın da koordinasyona destek verdiği çalışmalar şehrimizin her bölgesinde aralıksız devam ediyor diye konuştu.

ISPARTA'DA GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI TEDİRGİN ETTİ
ISPARTA'DA GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI TEDİRGİN ETTİ
ISPARTA'DA GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI TEDİRGİN ETTİ

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Devlet Su İşleri, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA'DA GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ISPARTA'DA GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI TEDİRGİN ETTİ - Son Dakika
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