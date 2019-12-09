Son Dakika Haberleri: Isparta'da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı - Son Dakika

Isparta'da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı

6 saat önce

Isparta'da psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ailecek misafir oldukları kayınvalidesinin 2.kattaki evinin camından aşağı atlaması sonucu yaralandı.

Isparta'da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı, System.String[]

Isparta'da psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ailecek misafir oldukları kayınvalidesinin 2.kattaki evinin camından aşağı atlaması sonucu yaralandı.


Olay, bugün saat 00.05 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, bir süredir psikolojik sıkıntıları bulunduğu öne sürülen 36 yaşındaki Hatice Ö., değişiklik olması sebebiyle eşi ve çocuklarıyla birlikte günübirlik olarak, kayınvalidesinin evine misafir oldu.


Evdekiler yattıktan sonra 3. katlı evin 2. kat camından kendini bahçe tarafındaki boşluğa bırakan kadın, toprak zemine düşerek yaralandı.


Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavisi için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri bölgede gerekli incelemeleri yaptıktan sonra konuyla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
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Isparta'da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı
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