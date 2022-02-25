Isparta'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Isparta'da genç kadın evinde ölü bulundu

25.02.2022 00:57
Isparta'da genç kadın evinde ölü bulundu

Isparta'da 20 yaşındaki genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Isparta'da 20 yaşındaki genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıkarken, genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

Olay, Isparta Zafer Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir dairede yoğun koku sebebiyle apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu kokunun bir daireden geldiği anlaşıldı. Dairenin kapısının açılmaması üzerine ekipler aşağı pencereden daireye girdiğinde 20 yaşındaki Merve Başkal'ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve Başkal'ın kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede genç kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Merve Başkal'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ISPARTA

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112 Acil Çağrı, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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